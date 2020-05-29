الهيئات والشركات الوطنية.. مساهمات في منظومة العطاء

المصدر: أبوظبي - وام

جسدت المساهمات المجتمعية للهيئات والشركات الوطنية خلال شهر رمضان الفضيل أبهى صور العطاء الإنساني والتراحم في «دار زايد»، لتشكل منظومة عطاء رائدة تتماشى مع رسالة الإمارات السامية ونهجها الإنساني وتوجيهات قيادتها الرشيدة بتحويل حياة الإنسان إلى الأفضل وتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي مستدام في المجتمع.

وأسهمت مبادرات العديد من النماذج المضيئة من الهيئات والشركات الوطنية في دعم الجهود الوطنية وإدخال البهجة والسعادة على قلوب الأفراد والأسر المحتاجة والمتعففة خلال شهر رمضان المبارك.

وأظهرت المساهمات السخية التي تلقتها حملة «10 ملايين وجبة» خلال شهر رمضان المبارك معدن أهل الإمارات الأصيل ومبادئ الخير والإنسانية المتجذرة في وطن الإنسانية بعدما سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة متجاوزة هدفها النهائي إلى ما يزيد على 15 مليون وجبة، ما يعكس قوة التلاحم المجتمعي ورسوخ ثقافة الخير والعطاء في مجتمع الإمارات.

وفي السياق ذاته، تبرع موظفو «أدنوك» في إطار مبادرة الشركة الرمضانية السنوية بمبلغ مليون درهم وذلك لتوفير آلاف وجبات الإفطار وصناديق «المير الرمضاني».

ووزعت «أدنوك» من جانبها، 10 آلاف حقيبة وقائية تحتوي على معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات ومعقمات اليدين فيما خصصت أكثر من 120 محطة خدمة تابعة لشركة أدنوك للتوزيع لتوعية المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها في ظل الظروف الراهنة.

وتوالت المساهمات المجتمعية من الشركات الوطنية، فقد وفر بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجبات الإفطار للأفراد المستحقين خلال شهر رمضان المبارك إلى جانب مليون درهم قدمها البنك لصالح الحملة الرمضانية للهلال الموجهة إلى دعم مبادرة توفير وجبات الإفطار.

وساهمت هذه الخطوة في تقديم وجبات الإفطار لأصحاب الدخل المحدود وعائلاتهم وأصحاب الهمم، إضافة إلى توزيع وجبات الإفطار على نحو 50 ألف شخص وإيصالها لهم في أماكن سكناهم بينما قدم البنك مليون درهم لصالح مؤسسة الإمارات بهدف توفير طرود غذائية للمستحقين خلال رمضان.

عمل تطوعي

وقدمت هيئة الهلال الأحمر بالتعاون مع «نعمل نخلص» للعمل التطوعي طروداً صحية للعمال في أبوظبي استجابة لمبادرة «لسلامتكم» بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني وذلك في إطار الرعاية والعناية التي تحظى بها فئة العمال من الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة.

وقام اتحاد الإمارات للجوجيتسو ضمن أولى المبادرات التطوعية لفريق أوسس «OSS» التطوعي الذي تم تدشينه أخيراً تحت مظلته بتوزيع 1,000 سلة غذائية على الأسر المتعففة في مختلف إمارات الدولة.

بدورها، قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وهيئة الهلال الأحمر هدايا للعمال المتواجدين في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي تماشياً مع مسؤوليتهما الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع في دولة الإمارات خاصة فئة العمال شركاء التنمية.

وتعزيزاً لجهود وبرامج المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ممثلة ببرنامج الخدمة المجتمعية «عون» بعدد من المشاريع الخيرية والإنسانية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر خلال شهر رمضان المبارك ضمن مبادرتها «من منازلكم تضيئون سماءهم» لتوعية وتثقيف الجمهور في الأسواق والمرافق العامة.

ونفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مراكزها الفرعية مبادرة «المير الرمضاني» بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والتي وزعت من خلالها السلال الغذائية على 755 أسرة متعففة في مدينة أبوظبي تم تحديدها وفقاً للبيانات المعتمدة من قبل الجهات المعنية.

من جانبها، نفذت «الاتحاد للطيران» عدداً من مبادرات المسؤولية الاجتماعية لدعم المتأثرين من الظروف الاستثنائية الراهنة في إطار جهودها الرامية لتوفير شروط سلامة إضافية للكوادر الطبية بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

بدورها، وزعت «شركة أبيكس الوطنية للتموين» أكثر من 780 وجبة إفطار على العمال في مدينة المفرق العمالية وذلك ضمن مبادراتها المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة خلال الشهر الفضيل.

وتعد هذه المبادرة الرائدة التي استهدفت فئة العمال جزءاً من البرامج الخيرية ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة أبيكس الوطنية للتموين، فيما وزعت الشركة أكثر من 1000 وجبة إضافية على العمال داخل المدينة وأكثر من 10000 وجبة إفطار على العمال في مناطق مختلفة مثل جزيرة الريم والمصفح الصناعية.

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