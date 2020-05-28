قرقاش: منهجية الامارات في التعامل مع كورونا ناجحة بمتياز

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان منهجية الإمارات، في التعامل مع جائعة كورونا أصبحت سمة، فالقيادة المتابعة والموجهة، والمنهج العلمي، والتوازن الدقيق بين الاجراءات الصارمة والانفتاح الاقتصادي أثبت حكمته، مشيراً الى نجاح الامارات بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وقال معاليه على حسابه في "تويتر" في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية والمرتبطة بإدارة أزمة فيروس كورونا تتعزز ريادة الإمارات ونموذجها، تعاملنا مع الأزمة بجدية ومنهجية أصبحت سمة للإمارات، فالقيادة المتابعة والموجهة، والمنهج العلمي، والتوازن الدقيق بين الاجراءات الصارمة والانفتاح الاقتصادي أثبت حكمته.



وأضاف "نجحنا بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر. إحترام في محله للعمل المخلص الدؤوب بما فيه إجراء مليوني فحص (ويتصاعد). نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية."

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