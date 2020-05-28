«صحة» ترفع الطاقة الاستعابية لمراكز الفحص من المركبة إلى 72%

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

قالت الدكتورة فواغي راشد النقبي مديرة مركز الكورنيش للفحص من المركبة إن تشغيل 9 مراكز جديدة للفحص من المركبة في أبو ظبي والعين والظفرة ودبي إضافة إلى 15 مركزا قديما وزيادة عدد أيام العمل إلى 6 أيام أسبوعيا سيزيد من الطاقة الاستيعابية في تلك المراكز إلى 72%، مشيرة إلى أن مركز الكورنيش يقوم بإجراء الفحص لحوالي 1200 مراجع يوميا بمعدل 100 فحص في الساعة وهو ما يعادل 7200 فحص في الأسبوع، علما بأن مراكز الإمارات الشمالية توفر 800 فحص يوميا.

وأشارت الدكتورة النقبي إلى أن مبادرة فحص كورونا المستجد من خلال المركبة حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة أنها استوعبت فئات عديدة من أفراد المجتمع من الذين لا يحبذون الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات الصحية لأخذ المسحة خاصة كبار السن وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، كما أن الفئات الجديدة المعفاة من رسوم الفحص والتي شملتها مكرمة سمو الشيخ محمد بن زايد الأخيرة مثل المقيمين فوق الخمسين وأصحاب الأمراض المزمنة او ممن لديهم أعراض تنفسية ستعمل على تشجيع الآلاف فجراء الفحص خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن آليه العمل في مركز الكورنيش للفحص من المركبة تتشابه إلى حد كبير مع جميع مراكز «صحة» على مستوى الدولة حيث يتم في البداية حجز الموعد عبر تطبيق شركة «صحة» أو من خلال مركز الاتصال «استجابة» ولدى وصول المراجع إلى المركز الذي يقوم باختيار المركز الأقرب إليه ويتم التسجيل وفرزه والتقدم للفحص وأخذ المسحة منه في غضون 5 دقائق وهو في سيارته.

ويتعين على جميع فئات المجتمع حجز موعد عن طريق تطبيق «صحة» المتوفر، كما يمكن لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم الاتصال على استجابة 8001717 لحجز موعد في أي من المراكز، وفي حال لم يكن الشخص من ضمن الفئات المشمولة يتعين عليه الدفع من خلال التطبيق حيث لا يتم قبول الدفع في مراكز المسح.

وأشارت الدكتورة النقبي إلى أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تقضي بتقديم فحص كوفيد-19 مجاناً لجميع المواطنين وعمالة الخدمة المساعدة التي تعمل في المنازل وأصحاب الهمم والنساء الحوامل والمقيمين فوق سن الخمسين عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ومن تظهر لديه أعراض المرض والمخالطين لحالات إيجابية.

وأوضحت أن مراكز المسح من المركبة الجديدة لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» تشمل 3 مراكز في ابو ظبي في وسط المدينة والكورنيش وفي منطقة الشامخة وفي المسعودي والظاهر في مدينة العين، بالإضافة إلى مركز جديد في منطقة سيتي ووك بدبي، كما ستستقبل مراكز المسح من المركبة في مدينتي أبوظبي والعين المراجعين على مدى 6 أيام في الأسبوع بدلاً من 5 أيام، إلى جانب 3 مراكز أخرى جديدة في منطقة الظفرة في كل من السلع والمرفأ وليوا.

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