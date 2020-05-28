الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا وصحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "السبت" على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهارا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:09 والمد الثاني عند الساعة 04:52 والجزر الأول عند الساعة 36:11 والجزر الثاني عند الساعة 46:22 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 53: 14 والمد الثاني عند الساعة 10:02 والجزر الاول عند الساعة 55:07 والجزر الثاني عند الساعة 21:09 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 30 60 15

دبي 43 31 65 15

الشارقة 43 28 70 15

عجمان 40 30 70 20

أم القيوين 41 27 75 25

رأس الخيمة 40 28 75 25

الفجيرة 42 30 80 20

العين 45 31 50 15

ليوا 47 28 75 15

الرويس 42 29 80 30

السلع 41 28 85 35

دلما 38 28 80 35

طنب الكبرى 37 29 85 40

طنب الصغرى 37 29 85 40

أبو موسى 37 29 85 40 .

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