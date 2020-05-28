عودة العمل في جميع الجهات الحكومية في عجمان الأحد المقبل بنسبة 30%

المصدر: عجمان – البيان

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً بشأن العودة التدريجية لمقار العمل في الجهات الحكومية في إمارة عجمان وعودة العمل بنسبة 30% كحد أدنى اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020، وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات.

ويأتي إصدار التعميم بناءً على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020م بشأن الإدارة الفعالة للأزمات في حكومة عجمان، وبهدف تنظيم بعض المستجدات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بُعد في الجهات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال والخدمات لدى الجهات الحكومية في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد "كوفید 19".

ونص التعميم على استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتضم حالات الاستثناء الموظفات الحوامل، أصحاب الهمم، المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، والموظفين من فئة كبار السن (فوق 60 عاماً).

وتضم الاستثناءات كذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل والأمهات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من أصحاب الهمم ممن تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

ويستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر مثل كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عام وأصحاب الهمم، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة.

ووجهت الدائرة جميع الجهات الحكومية في الإمارة بعودة العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 م على أن تكون نسبة الحضور 30% كحد أدنى وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات.

وحدد التعميم إجراءات دخول وخروج الموظفين من وإلى مقار العمل في الجهات الحكومية بالإمارة عند عودة الموظفين التدريجية للعمل حفاظا على سلامتهم تضمنت الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين لمسافة لا تقل عن مترين، وتوفير نقاط دخول وخروج منفصلة للموظفين قدر الامكان لتقليل الاتصال، وقياس درجة حرارة الموظفين الداخلين الى مقر الجهة الحكومية وفق الادوات والارشادات الصحية المعمول بها في الدولة.

إلى جانب تطبيق نظام الدوام المرن لتجنب الازدحام وساعات الذروة والتزاحم مع استمرار تعليق استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والانصراف واستخدام نظام الإجراءات الذاتية للموارد البشرية (موارد).

وأشار التعميم إلى إجراءات تفعيل برامج التعقيم الشامل والعميق في الجهات الحكومية مع توفير متطلبات البرامج الوقائية كافة، وإطلاق برنامج توعوي للموظفين يشمل نشرات توعوية ونصائح وإرشادات بآخر المستجدات الصحية عبر كافة الوسائل الممكنة لكافة موظفي الجهة الحكومية.

كما أوضح التعميم إجراءات تنظيم السعة الاستيعابية للتواجد في مقار العمل والتأكد من جاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، مع التشديد على كافة الموظفين والمتعاملين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات في كل مرافق الجهة الحكومية من بداية العمل وحتى انتهائه.

إلى جانب ذلك حدد التعميم إجراءات توفير البيئة التقنية اللازمة في مقار العمل من خلال الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة الكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة والتشجيع على استخدام المنصات والوسائل التكنولوجية لإجراء الاجتماعات مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة.

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