جامعة دبي تحتفل بعيد الفطر "أونلاين"

المصدر: دبي – البيان

احتفل الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي مع اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية بعيد الفطر المبارك "أونلاين" حيث حضر أكثر من 70 موظفا وأستاذا مهنئين بعضهم البعض بحلول العيد ومشاركين فرحة العيد مع أطفالهم وأفراد عائلاتهم.

وقال البستكي في المناسبة إن الاحتفال بالعيد في دولة الإمارات له نكهته الخاصة وطابعه المميز على أرض تتعايش فيها الديانات والمعتقدات بمحبة ووئام وسلام اقتداءً بمؤسس المسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعتبر رمزا للنبل والعطاء الإنساني بلا حدود، فقد غرس الخير في مختلف بقاع المعمورة وشملت مآثره مختلف جوانب الحياة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة وأعمال الخير على أرضنا الطيبة تتجسد فيها معاني التلاحم والتكافل الإنساني تحت ظل وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وشكر كل استاذ وموظف وطالب وخريج من الجامعة على دورهم في الانخراط في أعمال الخير والبر والمساهمة في تفعيل المسؤولية المجتمعية لجامعة دبي.

وكان عدد من طلبة الجامعة بالتعاون مع قسم شؤون الطلبة قد نظم مجموعة من النشاطات الخيرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر لجمع تبرعات للمحتاجين خلال رمضان من خلال الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي والإيميل والرسائل النصية القصيرة.

وتم توزيع أكثر من 500 وجبة علي المحتاجين وذلك من خلال مبادرة 10 ملايين وجبة دعما للحملة التي انطلقت قبيل شهر رمضان المبارك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أطلقتها ورعتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.

كما نظم الطلبة مبادرة "عيدكم عيدنا" لرسم ابتسامه علي وجه الأيتام قبل العيد وذلك من خلال جمع الكيك الشوكولاتة والألعاب مع تبرعات ماليه وعينية.

كما نظم الطلبة مسابقة في الطبخ لدعم إحدى الفئات المحتاجة، حيث إن الفائز بمسابقة سيتبرع بمبلغ 500 درهم لمساعده المحتاجين وخصص المبلغ للأيتام. في حين قدم عدد من خريجي الجامعة بالتعاون مع رابطة خريجي الجامعة عددا من أجهزة الحاسوب "اللابتوب" للطلبة المحتاجين ولا سيما من خلال استمرارهم في التعلم عن بعد وتقديم امتحاناتهم "اونلاين".

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