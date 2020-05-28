تعديل أوقات عمل «تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس عن تعديل مواعيد عمل مراكز الخدمة التابعة لها (تسهيل – تدبير – توافق – توجيه) في كافة مناطق الدولة، بحيث ستفتح تلك المراكز أبوابها لجمهور المتعاملين، لفترات تتراوح ما بين 11 إلى 12 ساعة، وبشكل يومي عدا الجمعة، وذلك بعد أن كانت تعمل من الساعة 9 صباحاً إلى 3 ظهراً، بمعدل 6 ساعات يومياً.

وقالت الوزارة في تغريده نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: «بناء على مقتضيات المصلحة العامة، تم تعديل مواعيد عمل مراكز الخدمة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين في كافة إمارات الدولة، مع الاستمرار بتطبيق الضوابط الاحترازية المعممة سابقاً للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19)»، داعيه كافة المتعاملين إلى الالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات المتبعة.

ونوهت بأنه بناء على التعليمات الجديدة فإنه سيتم استقبال المتعاملين بشكل يومي عدا الجمعة، حيث ستعمل المراكز في إمارة دبي على استقبال المراجعين من الساعة الـ 8 صباحاً حتى 8 مساءً، فيما ستكون فترة الاستقبال في باقي مناطق الدولة من الساعة 8 صباحاً إلى 7 مساءً.

أما في مراكز التسوق فقد ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مراكز خدمات تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه، بالتقيد بمواعيد افتتاحها اليومية حتى الـ 7 مساءً.

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