بلدية دبي: القدرة الاستيعابية للصالونات 50 %

المصدر: دبي – وائل نعيم

حددت بلدية دبي، الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح جميع الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال، وسمحت للصالونات بتقديم كافة خدماتها، ما عدا خدمات السبا والساونا والحمام /‏‏‏ الحمام المغربي والتدليك، وبقدرة استيعابية لا تتجاوز 50 %.

وشددت بلدية دبي، في تعميم أصدرته، أنه يجب على جميع الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال في إمارة دبي، الالتزام بزيادة دورية التنظيف والتطهير في كافة الأوقات، والتركيز على مقابض السلالم وأجهزة دفع النقود، وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون، وأجهزة التكييف وكراسي الحلاقة، وطاولات تقديم الخدمة، قبل وبعد تقديمها، إضافة إلى جميع الأدوات والأجهزة المستخدمة، وأحواض غسيل الأيدي والشعر، والأرفف والأدراج والخزائن، ودورات المياه والنظافة الشخصية.

وأوضحت البلدية أنه لا يسمح بتقديم الخدمات المنزلية، ويجب توفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة للشخص الواحد داخل الصالون، مع ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري، قبل وبعد كل خدمة، مع تشجيع الزبائن على غسيل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة، وتوفير معقمات في أماكن متفرقة.

وكذلك استخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام، وضرورة ارتداء الكمامة من قبل الزبون، ويسمح بتحريكها لوقت قصير، أثناء تقديم خدمات معينة، مثل قص الشعر خلف الأذن، وحلاقة اللحية، أو أينما كان ذلك ضرورياً، كما يجب ارتداء الكمامة والقفازات من مقدم الخدمة، واستقبال الزبائن من خلال المواعيد المسبقة فقط.

وطالبت البلدية، الصالونات، بوضع الإرشادات اللازمة لتطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي، 2 متر، مع الحفاظ على نسبة إشغال 50 %، وإلغاء منطقة الانتظار والجلوس الواقعة داخل وأمام الصالون «عدم السماح بوجود الزبائن بمنطقة الانتظار»، وإزالة الصحف والمجلات، واستخدام البدائل أحادية الاستخدام، المخصصة لتناول الطعام والشراب عند الحاجة، وقياس درجة حرارة العاملين بشكل دوري خلال اليوم، والزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، إضافة إلى توجيه العاملين في حالة ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون من أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

وأشارت بلدية دبي، إلى أنه يجب توثيق إجراءات العمل اليومية، وعمليات التنظيف والتطهير، في سجلات العمل، مع ذكر المادة المستخدمة في التطهير، والقيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في الصالون بعد ساعات العمل، وتوفير حاويات نفايات طبية مخصصة، للتخلص من الكمامات والقفازات المستعملة، كما يجب أن تتماشى ساعات العمل المحددة لتشغيل الصالون، مع التعليمات الصادرة بشأن ساعات العمل المسموح بها، وتشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية، ويسمح للشخص البالغ أقل من 60 عاماً، اصطحاب 3 أطفال كحد أقصى، أحدهم يتراوح عمره بين 5-1 سنوات.

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