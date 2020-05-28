حملة توعية في أبوظبي بإجراءات مكافحة الحشرات في المواقع الإنشائية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة توعوية تفتيشية على المواقع الإنشائية في مدينة أبوظبي وضواحيها، للوقوف على إجراءات البيئة والصحة والسلامة ومكافحة الحشرات في المواقع الإنشائية، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

وهدفت الحملة إلى توعية المقاولين والاستشاريين والمطورين العقاريين بأهمية الحفاظ على توفير أعلى معايير البيئة والصحة والسلامة في مواقع العمل كافة حفاظاً على سلامة الجميع، وإبراز المظهر الحضاري والجمالي الذي تتمتع به مدينة أبوظبي وضواحيها، والحد من المظاهر السلبية في هذه الأماكن.



وأوصت البلدية المقاولين والاستشاريين والمطورين في المواقع بضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، ومراجعة نظام وتصميم الصرف الصحي المؤقت في المواقع الإنشائية على أن تكون محكمة الإغلاق، وكذلك تخصيص حاويات للنفايات العامة بخلاف حاويات مخلفات البناء، والتخلص من المياه في البراميل المسببة لانتشار البعوض، وصيانة برادات المياه ومنع أي نوع من التسرب، بالإضافة إلى ضرورة تعاقد المواقع الإنشائية مع شركات مكافحة الحشرات والالتزام بدورية الزيارة الأسبوعية للمحافظة على الصحة العامة وعدم انتشار الحشرات في المناطق المحيطة. كما دعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع البناء والإنشاء إلى التقيد بالشروط المعمول بها والمعايير الواجب توافرها في المواقع الإنشائية، وبتوفير أو تعديل خزانات الصرف الصحي «Septic Tanks» بصورة سليمة، وكذلك المحافظة على نظافة المكان، وتفريغ خزانات مياه الصرف الصحي بصورة مستمرة بواسطة شركة معتمدة من «تدوير» وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، ومكافحة الحشرات في الموقع بشكل مستمر ومنتظم، خصوصاً حول منطقة خزانات مياه الصرف الصحي.

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