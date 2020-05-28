4 آلاف عملية توصيل طلبات لمستهلكي «الشارقة التعاونية»

المصدر: الشارقة - البيان

ساهمت «أجرة الشارقة» بالتنسيق مع جمعية الشارقة التعاونية في توصيل أكثر من 4000 طلبية للمستهلكين في منازلهم، والذين تقدموا بطلباتهم إلكترونياً خلال الشهرين الماضيين وذلك تماشياً مع الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقال محمد البريمي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات بأجرة الشارقة: «إن توصيل الطلبيات لمستهلكي جمعية الشارقة التعاونية يتم وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وباتباع كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة منعاً لتفشي الفيروس، حيث يتم تعقيم كافة الطلبيات قبل توصيلها للمستهلك، كما يتم توصيل كل طلبية على حدة بعد تعقيمها لكي تصل آمنة وسليمة إلى المستهلك بأسرع وقت».



وأضاف: «تعتبر هذه المبادرات الاجتماعية من أبرز خطط «أجرة الشارقة» واستراتيجيتها لتحمل مسؤولياتها المجتمعية وتقديم عدة حلول لدعم القطاعات التي تلامس الحياة اليومية لأفراد المجتمع، ما يشكل دعماً كبيراً للتكاتف الاجتماعي، مبيناً أن هذه الإجراءات المتبعة في توصيل طلبيات جمعية الشارقة التعاونية جاءت دعماً لحملة «خلك بالبيت»، وللحفاظ على سلامة المواطنين وللمساعدة على بقائهم في المنزل، ودعماً للجمعية التعاونية في توصيل الطلبات للمستهلكين والحفاظ على سلامة وصحة المجتمع».



توصيل



ويقوم المستهلكون عادة بطلب حاجاتهم عبر منصة جمعية الشارقة التعاونية إلكترونياً أو عبر الهاتف، فيما تقوم «أجرة الشارقة» بتوصيل كل طلبية إلى المستهلك بشكل منفرد، فيما يطبق كل سائق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة كارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الطرود بشكل مستمر وتنظيف السيارة والأكياس أيضاً، وذلك تنفيذاً لاتفاقية مسبقة مع الجمعية التعاونية في إمارة الشارقة.



حرص



وحرصت أجرة الشارقة على الاهتمام بالسائقين، حيث يعتبر دور السائقين مهماً في تقديم الخدمة للركاب وذلك من خلال إدخالهم في دورات تدريبية في التعامل مع الجمهور والسلامة المرورية، ويتم عمل برامج وأنشطة مثل إفطار صائم بالإضافة إلى تكريم السائقين المتميزين والأمناء في حفل سنوي خاص للسائقين.

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