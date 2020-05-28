240 مهمة لدوريات الدراجات الهوائية في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن إنجاز دوريات الدراجات الهوائية الأمنية 240 مهمة عمل، منذ إطلاقها في السابع من الشهر الجاري، بناءً على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة.

ونفذت الدوريات 480 ساعة عمل خلال 20 يوماً، رصدت خلالها 1003 حالات وملاحظات، وتنفيذ 1001 حالة توعية وتوجيه وإرشاد، وتغطي دوريات الدراجات الهوائية الأمنية بشكلها المتطور كافة مناطق الإمارة من خلال العناصر والكفاءات الرياضية بالقيادة، وذلك للعمل على الارتقاء بمستوى سرعة الاستجابة وتحقيق السلامة والطمأنينة لأفراد المجتمع.

ويعكس إطلاق 12 دورية تحقيقاً لرؤية واستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة ضمن أفضل الممارسات الشرطية، بهدف حماية المجتمع وتعزيز سرعة الاستجابة، وإمكانية تحويلها إلى الطاقة الكهربائية للوصول إلى كافة الأحياء السكنية والمناطق السياحية بالإمارة بمشاركة الرياضيين من منتسبي القيادة للقيام بهذا الدور الفعال لتأدية المهام بحرفية كبيرة في الميدان لضمان الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وتتكون كل دورية من دراجتين هوائيتين، وتم تجهيز الدورية بكافة الأجهزة التي تمكنها من التواصل والربط المباشر مع غرفة العمليات، كما أنها تعتبر صديقة للبيئة وتقوم بدور كبير في عملية التوعية خلال فترة تقييد الحركة أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني على مستوى المناطق السكنية في الإمارة.

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