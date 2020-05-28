«مرور دبي» توزع الهدايا على مستخدمي الطريق خلال عطلة العيد

المصدر: دبي - البيان

حرصت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي خلال أيام عيد الفطر السعيد على توزيع الهدايا على مستخدمي الطريق لمشاركتهم فرحة العيد.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: «عيد الفطر مناسبة سعيدة ننتظرها كل عام لنتبادل الزيارات العائلية و«العيديات» ونسعد مع أحبائنا، لكننا نمر هذا العام بظرف استثنائي نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجدّ، ما حرمنا من أداء صلاة العيد جماعة، وأجبرنا على الاحتفال وسط تدابير عزل مشدّدة لمكافحة الجائحة، ومع هذه التدابير، بادرت الإدارة العامة للمرور لمشاركة مختلف فئات المجتمع فرحتهم بالعيد من خلال توزيع الهدايا على مستخدمي الطريق في مختلف مواقع الإمارة، بُغية إسعادهم وإدخال الفرحة لقلوبهم».

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