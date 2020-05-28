الإمارات ترسل 10 أطنان مساعدات طبية إلى طاجيكستان

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى طاجيكستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسيستفيد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

مساعٍ

وقال الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة غير المقيم لدى طاجيكستان:«إن السعي من أجل عالم أكثر صحة وأمناً هو أولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كرست موارد هائلة لتعزيز الجهود العالمية ضد «كوفيد 19» منذ بداية الأزمة».

وأضاف:«مع تسليم المساعدات الحيوية إلى طاجيكستان، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ماضية في التعاون والتضامن مع الدول الأخرى لمساعدتها على مكافحة هذا الفيروس».

مساعدات

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت أكثر من 651 طناً من المساعدات لأكثر من 56 دولة، استفاد منها نحو 651 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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