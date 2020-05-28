عودة الأعمال تنعش الفنادق

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «سياحة دبي»، تحديثاً لاشتراطات الفنادق والشقق الفندقية، أمس الأربعاء، بالتماشي مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، مع العودة التدريجية للأعمال في دبي، وانتعاش الحجوزات الفندقية مع اكتمال الاستعدادات والوفاء بالاشتراطات الصحية والمتوقع أن تظهر ملامحه مع نهاية الاسبوع اليوم وفقا لمصادر عاملة بالقطاع .

وتناولت الاشتراطات الجديدة معظم الخدمات الفندقية، مثل المكاتب الأمامية والمطاعم والمقاهي والمرافق ووحدات الـ«ميني بار» وتنظيف الملابس وخدمات الغرف والصالونات ومتاجر التجزئة ومراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية وخدمات صف السيارات.

وبحسب الاشتراطات الجديدة الخاصة بالموظفين العاملين في المكاتب الأمامية، يجب الالتزام بجميع الاشتراطات التي يحدّدها دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، الذي يتضمن إلزامية فحص درجة الحرارة لمرات متعدّدة لجميع الموظفين العاملين في الفندق، ووجوب ارتداء الأقنعة والقفازات للموظفين الذين هم «على اتصال مباشر مع المتعاملين والموظفين» داخل مطابخ المطاعم وجميع مرافق الطعام، إلزام جميع الموظفين العاملين في الفندق باتباع المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي المعتمدة في الدليل.

ويسمح حصراً للمتعاملين الذين لديهم حجوزات مؤكدة ومدفوعة مسبقاً عبر الإنترنت، الدخول إلى ردهة الفندق، وإلزامهم بارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، والسماح لشخص واحد للتواجد ضمن مساحة 4 أمتار مربعة كحد أقصى بما في ذلك العائلة، ونصت الاشتراطات على ضرورة وجود موظف أمن تابع للفندق لمراقبة قيود السعة.

كما تلزم الاشتراطات المنشآت الفندقية باتباع متطلبات التطهير والتعقيم والتأكد من وجود فترات زمنية مناسبة لضمان فعالية التعقيم بين تسجيل الخروج وتسجيل الدخول للزوّار الجدد، وتوجب الالتزام بمتطلبات تطهير إضافية تفرضها السلطات في حال تم استخدام الغرف من قبل حالات مشبوهة، مع إلزامية أن يكون لجميع المصاعد علامات على الأرض تؤكد التباعد الاجتماعي.

إجراءات تشغيلية

وأشارت لائحة الاشتراطات إلى ضرورة تطوير إجراءات التشغيل، تماشياً مع متطلبات الإرشادات الواردة في دليل الصحة والسلامة في بلدية دبي، التي تغطي المتطلبات الخاصة بالنظافة لجميع الأنشطة مثل أرصفة التحميل والمكاتب الخلفية للفندق، بالإضافة إلى ضرورة تعيين مسؤول للنظافة، وتخصيص أماكن للحجر الصحي. أما الإجراءات المتعلقة بالمقاهي والمطاعم الفندقية، فتتضمن ترك مسافة مترين على الأقل، ووضع فواصل أو شاشات بين الطاولات وتشجيع النزلاء على الطلبات الخارجية، وتتضمن تناول الطعام داخل الغرف من خلال خدمة توصيل الطلب والدفع دون تلامس، فضلاً عن منع «البوفيهات».

10 مرافق

وشملت قائمة الاشتراطات، 10 مرافق غير مسموح بفتحها، شملت غرف الصلاة، ومرافق المنتجع الصحي، ووحدات «الساونا» والبخار، وغرف الاستحمام وتغيير الملابس، والمسابح والحدائق المائية والترفيهية، سواء كانت تابعة للفنادق أو مستقلة، بالإضافة إلى الحفلات والفعاليات الخاصة.

وتتضمن متطلبات خدمات الغسيل وتنظيف الملابس (فصل وتغليف الغسيل والملابس عند الاستلام وخلال عملية النقل والتوصيل) مع اتباع إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي.

وفيما يتعلق بالصالونات، أشارت اللائحة إلى إلزامية مقدمي الخدمات بارتداء الكمامات ودروع حماية الوجه والملابس الطبية بالمواصفات الخاصة بالحماية، عند تقديمهم أي نوع من الخدمات، وألا تقل المساحة المخصصة بين كراسي الحلاقة عن متريين، مع ضرورة فحص درجة الحرارة عند الوصول، وفحص درجة الحرارة للمتعاملين، وأن تعمل الصالونات بطاقة استيعابية لا تزيد على 50%، وأن يتم ذلك عن طريق الحجز المسبق أو شراء تذاكر الخدمات فقط، مع ضرورة إزالة جميع مناطق الانتظار داخل أو أمام الصالونات ومحلات الحلاقة الرجالية.

أما فيما يتعلق بمحلات التجزئة داخل الفنادق، فيجب اتباع الاشتراطات المطبقة من بلدية دبي، التي تشمل غرف قياس الملابس وسياسة الاستبدال والاسترجاع، فلا يسمح باستخدام عينة التجربة من مستلزمات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل والعطور، ويجب على الأمن الداخلي الحفاظ على القيود المفروضة على السعة، مع الالتزام بوجود مسافة آمنة بين المتسوّقين أثناء الانتظار في الطابور للدفع.

صفّ السيارات

وسمحت اللائحة بخدمات صفّ السيارات وفق مجموعة شروط منها ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، والالتزام بتغيير القفازات وتعقيم اليدين بعد كل خدمة صف للسيارة واستخدام أغطية يمكن التخلص منها للمقاعد والتنظيف المنتظم لمرافق الخدمة والمعدات وأسطح السيارة التي تتم ملامستها، مع وجوب توفير مناديل معقمة تستخدم لمسح مقود السيارة ومقبض ناقل الحركة وأي سطح آخر يتم ملامسته بما فيها مفاتيح السيارة، وإلزام عامل الخدمة بإبقاء تكييف السيارة قيد التشغيل لبعض الوقت قبل تسليم المركبة للمتعامل، مع إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة لضمان تجديد الهواء.

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