صالة السعادة ترحب بالمراجعين

المصدر: دبي - بشار باغ

أعيد، يوم أمس، افتتاح صالة «السعادة» في «اقتصادية دبي» لتقديم خدمات الترخيص والتسجيل التجاري من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر، على ألَّا تزيد الطاقة الاستيعابية على 50%، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتقدّم صالة «السعادة»، التي تقع في مقر «اقتصادية دبي» بقرية الأعمال في الطابق الأول، مجموعة من خدمات الترخيص والتسجيل التجاري، تشمل الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري وإصدار رخصة جديدة وتجديد الرخصة وتحديث بيانات الرخصة، إضافة إلى تعديلات على الرخصة بجميع أنواعها (تغيير الاسم التجاري، وإضافة وحذف نشاط، وإضافة شريك، وإحلال ورثة.... إلخ)، فضلاً عن إلغاء الرخصة وخدمة الكاتب العدل الخاص.

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