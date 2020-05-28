تسوّق بأمان في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، مواصلة عمليات التفتيش الميداني للتأكد من التزام كافة المنشآت التجارية بشروط استئناف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وأوضح لوتاه في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أن فرق تفتيش الرقابة التجارية في «اقتصادية دبي» تعمل وفق خطة شاملة ومتكاملة لرصد تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في مختلف المنشآت العاملة في كافة القطاعات المشمولة بقرار استئناف الأنشطة، منوهاً بالتعاون الوثيق بين «اقتصادية دبي» وكافة الجهات الحكومية لضمان حماية الاقتصاد والمجتمع في آنٍ معاً.

تسوّق آمن

وقال لوتاه إن كافة الجهود الحكومية تركّز على توفير تجربة تسوّق آمنة وتحفيز عودة الحركة للأسواق وكافة القطاعات الاقتصادية ضمن أعلى معايير الصحة والسلامة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعزّز ثقة المستهلك وقطاعات الأعمال على حد سواء بالبيئة الآمنة لمزاولة الأنشطة التي يتم استئنافها حالياً ومستقبلاً، بما يضمن استعادة النشاط الاقتصادي والتجاري والاستهلاكي ضمن معايير صحية متكاملة لحماية الجميع.

ولفت إلى أن «اقتصادية دبي» تعمل بشكلٍ دائم على تكثيف وتيرة التواصل وتوسيع قنوات الاتصال مع كافة مجموعات وقطاعات الأعمال؛ للتعريف بتحديثات الإجراءات الاحترازية والقيود المفروضة على ممارسة الأعمال كل في قطاعه، من خلال سلسلة اجتماعات افتراضية وزيارات ميدانية والتواصل عبر القنوات الرقمية مع الرد على استفسارات الشركات وتوفير كافة المعلومات والتسهيلات لضمان الالتزام وحماية الصحة العامة واستمرار وتيرة العمل التجاري والاقتصادي وفق الضوابط الموضوعة.

التزام

وتوقع لوتاه استمرار التزام كافة قطاعات الأعمال بالتدابير الوقائية المحدثة بعد قرار استئناف الأنشطة الاقتصادية، وذلك في ظل ارتفاع نسب الالتزام خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يعكس ارتفاع وعي التجار والمستثمرين والشركات بالمستجدات التي تشهدها آليات مزاولة الأعمال.

وأضاف: «تهدف «اقتصادية دبي» من خلال الجولات التفتيشية بشكلٍ عام، والتنبيهات التي يوجهها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للمحال التجارية، إلى توعية مجتمع الأعمال والمستهلكين بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق الهدف الأسمى والأبرز والمتمثل بتحقيق السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع في ظل جائحة الفيروس التاجي كورونا». وتدعو «اقتصادية دبي» المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية متعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال مرحلة إعادة فتح الأسواق، عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر عبر متاجر «آبل» و«غوغل» و«هواوي» أو عبر الموقع الإلكتروني (consumerrights.ae) أو بالاتصال على 600545555.

زيارات

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» قد نفذ 23735 زيارة تفتيشية منذ إعادة فتح الأسواق في الأول من رمضان، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للتدابير الاحترازية 22328 منشأة، في حين تم إغلاق 122 محلاً ومخالفة 64 محلاً؛ بسبب عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية، كلبس الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وممارسة أنشطة تجارية غير مسموح بها في الفترة الحالية لفتح الأسواق، إلى جانب التنبيه على 1222 محلاً تجارياً بهدف تعزيز التوعية لدى مجتمع الأعمال وضمان سلامة الجميع. وأظهرت الزيارات التفتيشية في الأسبوع الأول من شهر رمضان التزام 73% من المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية، وتحسّنت نسبة التزام المنشآت في الأسبوع الثاني لتصل إلى 98%، وواصلت المنشآت التجارية في الأسبوع الثالث تعزيز التزامها بالتدابير الاحترازية لتصل النسبة إلى 99%، أما في الأسبوع الأخير من شهر رمضان فبلغت نسبة الالتزام 99.5%، وبذلك يكون معدل الالتزام على امتداد شهر رمضان 94%.

وغطّت الزيارات التفتيشية جميع مناطق الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في إمارة دبي، حيث بلغ عدد الحملات التفتيشية على مناطق الأسواق المفتوحة 465 حملة، في حين تم تغطية المراكز التجارية عبر 190 حملة تفتيشية.

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