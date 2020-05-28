412 حادثاً مرورياً في دبي خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

تلقى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، 24 ألفاً و198 مكالمة، بواقع 19 ألفاً و317 مكالمة على رقم الطوارئ 999، و4881 مكالمة على الرقم 901، خلال إجازة عيد الفطر السعيد، كما سجّل 412 حادثاً مرورياً خلال الفترة نفسها.

وأفاد العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات:«إن المركز على أتم الجهوزية لاستقبال المكالمات على مدار الـ 24 ساعة وبـ 6 لغات، والحرص على العمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، ذلك أن سلامة الفرد وأمنه تمثلان أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي».

وأوضح:«أن الحوادث المرورية جاءت نتيجة لعدم التزام السائقين بالقوانين المرورية، وقيادة بعضهم المركبات بسرعة زائدة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، إضافة إلى عدم التزام البعض الآخر بخط السير، ما تسبب بوقوع تلك الحوادث».

ودعا العقيد تركي بن فارس، جميع السائقين ومستخدمي الطريق للابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة، وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خاصة في مناطق عبور المشاة وفي الأحياء السكنية.

وناشد الجمهور بعدم الاتصال بالرقم 999 إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم 901، في حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلين في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور.

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