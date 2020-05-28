محاكم دبي ضمن أفضل 10 عالمياً في نشر الأحكام القضائية عبر موقعها

المصدر: دبي - البيان

أكد القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي، أن محاكم دبي تعد ضمن قائمة أفضل 10 محاكم عالمياً والأولى عربياً التي تنشر الأحكام القضائية عبر موقعها.

مشيراً إلى أن هناك قرابة 300 ألف حكم قضائي تم نشرها بالتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الطلبات الذكية لمحاكم دبي، بواجهة ميسرة وسهلة لمستخدم الموقع باللغتين العربية والانجليزية، لتعزيز الثقة في النظام القضائي ونشر الوعي القانوني في المجتمع، لتكون محاكم دبي رائدة متميزة عالمياً لتحقيق رسالتها: «تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع» ضمن منظومة من قيم العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد.

ونوه بأن محاكم دبي الأولى في المنطقة التي أقدمت على مبادرة نشر الأحكام القضائية. وأضاف: «إن المحكمة التجارية تمثل الإمارات في إنفاذ العقود التجارية في تقرير البنك الدولي الذي يصدر سنوياً بشأن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومنها محور إنفاذ العقود والتي تختص بها المحكمة التجارية، مؤكداً أن محاكم دبي لديها مستهدفات للمراكز الأولى للتنافسية العالمية».

وتابع رئيس المحكمة التجارية: «قامت محاكم دبي بتطوير وتحديث خدمة «نشر الأحكام القضائية»، لتشمل بالإضافة إلى محتوى الحكم، رقم القضية وتاريخ التسجيل وتاريخ الحكم ومدة القضية، على جميع الأحكام الصادرة في القضايا التجارية والمدنية والعقارية والعمالية لدى جميع درجات التقاضي الابتدائية، الاستئناف والتمييز، وهو الأمر الذي يعزز الشفافية خاصة لدى المستثمرين المتواجدين داخل الدولة وخارجها».

واختتم قائلاً: «تتاح الأحكام الصادرة منذ عام 2010 وحتى عام، 2020». وأضاف: «تتاح خدمة النشر للجمهور، في حين الأحكام في السنوات السابقة متاحة لمشتركي برامج محاكم دبي، ويوفر الموقع الإلكتروني واجهة سهلة الاستخدام تتيح خيار البحث بدرجة التقاضي ونوع وسنة القضية، بالإضافة إلى خيار البحث المستند إلى مصطلحات قانونية تسهل عملية البحث والاطلاع على الأحكام».

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