البريطانية جيسيكا تحتضن طفلها بعد 70 يوماً من الفراق

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

اجتمع شمل الطفل آرشي أبليارد، البالغ من العمر 7 سنوات، مع والدته البريطانية جيسيكا فيزجون، التي أمضت 70 يوماً بعيداً عنه، في المملكة المتحدة، ثم في الحجر الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استجابة الجهات المعنية، لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بتسهيل عودة أم من بريطانيا إلى الإمارات، للقاء طفلها البالغ 7 سنوات، وذلك تأكيداً للدور الذي تقوم به دولة الإمارات، كمنارة للخير والإنسانية.

وتعود تفاصيل القصة، إلى شهر مارس الماضي، عندما سافرت جيسيكا إلى المملكة المتحدة، لحضور جنازة والدها، ولكنها لم تستطع العودة منذ ذلك الحين، نظراً لوجود قيود على السفر، نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث قام طفلها آرشي بكتابة رسالة خطية، مرفقة ببعض الرسومات، إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، يشرح فيها الحالة الصعبة التي يمر بها بعيداً عن والدته.

وقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، شخصياً، بالرد على رسالة آرشي قائلاً: «إنه يتذكر لقاءه مع زملائه في الصف». وكتب سموه في رسالته: «عزيزي آرشي، شكراً لك على رسالتك اللطيفة، لقد استمتعت حقاً بقراءتها، كما أني أتذكر لقائي بك وبزملائك في المدرسة، لقد كان يوماً مميزاً بالفعل».

توجيهات

وأصدر سموه، توجيهاته للجهات المعنية، لتسهيل عودة الأم من بريطانيا إلى الإمارات، ولقاء طفلها، حيث تم التنسيق بين الجهات الحكومية، واتخاذ كافة الإجراءات لعودة والدة الطفل إلى أرض الإمارات، يوم 13 مايو الجاري، لتخضع لفترة الحجر الصحي، للتأكد من سلامتها، والتي انتهت أمس، لتجتمع العائلة من جديد.

وعبّر جميع أفراد العائلة عن سعادتهم بلم شملهم مجدداً، وتوجهوا بالشكر لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على هذه اللفتة الإنسانية، ولكل من قدم لهم يد العون والمساعدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز