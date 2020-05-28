تزايد الإقبال على مركز المسح الوطني في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد الدكتور سيف الحمادي، مدير مركز المسح الوطني في أم القيوين: «أن هناك تزايداً ملحوظاً في أعداد المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات لإجراء الفحوص التطمينية ضد فيروس «كورونا»، خصوصاً بعد إعلان مجانية الفحص لكل المواطنين ولفئات محددة، منها فئة المقيمين فوق الـ50 عاماً والحوامل، إضافة إلى أصحاب الهمم والأمراض المزمنة، وهي فئات تشملها مجانية الفحص من قبل»، مبيناً أنه خلال يوم أمس تم فحص أكثر من 500 شخص، وبلغت نسبة المواطنين منهم 60%.

وناشد الدكتور الحمادي الجميع ضرورة مراعاة التباعد الجسدي، إذ لا بد من الانتباه والحد من الزيارات بين الأسر والتجمع في البيت الكبير، وهو الأمر الذي قد ينقل العدوى إلى كبار المواطنين والأطفال، لأنهم الفئتان الأكثر عرضة للعدوى، وبيّن أن ازدياد حالات الكشف عن مصابين «كورونا» أمر طبيعي في ظل الفحوص التي تجرى يومياً لآلاف الأشخاص.

ودعا المقبلين إلى إجراء الفحوص إلى ضرورة أخذ المواعيد المسبقة لعملية الفحص التي تيسّر كثيراً على العاملين بالمركز، كما تسرّع وتيرة العمل وتقلل الازدحام وتوفر الوقت للجميع، علماً بأن مواعيد الفحص الجديدة تبدأ من الـ9 صباحاً حتى الـ3 مساءً.

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