483 طن خضراوات وفاكهة إلى أسواق رأس الخيمة خلال 2020

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت شيماء الطنيجي، مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أمس، عن توريد 483 طناً من الخضراوات والفاكهة لأسواق الإمارة، بينها 131 طناً من إنتاج المزارع المحلية في رأس الخيمة، خلال الفترة من يناير الماضي حتى 15 مايو الجاري، وأثبتت الدولة كفاءة عالية في التعامل مع ملف الأمن الغذائي وتزويد الأسواق بكميات كبيرة من المواد والسلع الغذائية.

وأكدت الطنيجي: «أن إنتاج المزارع المحلية يُعتبر رافداً حيوياً لمنظومة الأمن الغذائي وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين من الخضراوات والفاكهة التي أسهمت في تخفيض أسعار المنتجات الزراعية في منافذ البيع وأسواق الإمارة خلال المرحلة الراهنة، وتخضع جميع المنتجات الغذائية لرقابة مشددة قبل دخولها الأسواق من قِبل الكوادر الصحية ومفتشي دائرة البلدية».

وأكدت الطنيجي أن بلدية رأس الخيمة اعتمدت عدداً من آليات العمل الخاصة في أسواق الأسماك، منها تنظيم منطقة المزادات، بهدف الحد من التلاعب في الأسعار، وعدم رفع القيمة السعرية خلال المزايدة، وعدم التلاعب باحتياجات المستهلكين، إضافة إلى إطلاق مبادرة توصيل طلبات الأسماك إلى المنازل، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تحت إشراف فرق الرقابة والأطباء، تنفيذاً لتوجيهات منذر بن شكر الزعابي، المدير العام للبلدية.

وأشارت إلى أن الدائرة زادت خلال الفترة الماضية عدد الحملات التفتيشية والرقابة مع عدم الالتزام بتوقيت عمل، لضمان توفير أقصى درجات الحماية والسلامة الغذائية لأفراد المجتمع، وتطبيق التباعد الجسدي، وتوفير العلامات التي تحدد مسافات التباعد على الأرضيات، وألّا تزيد على 30% داخل السوق، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على جميع المنتجات.

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