التطبيق الذكي لـ«كهرباء دبي» ضمن أفضل 3 في حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

جاء التطبيق الذكي لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن أفضل 3 تطبيقات ذكية على مستوى حكومة دبي، كما جاء الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن أفضل 3 مواقع إلكترونية، وذلك وفق التقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لأكثر من 100 موقع إلكتروني وتطبيق ذكي تابعة للجهات الحكومية في دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:«فخورون بالإنجاز الذي حققته الهيئة والذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء براحة المتعاملين وتوفير تجربة استثنائية لهم كأحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها منهجية العمل في حكومة دبي.

وأضاف معاليه:« ونعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي، على تعزيز تجربة المتعاملين وتوفير جميع خدمات الهيئة عبر قنوات ذكية بما يوفر وقتهم وجهدهم ويحقق سعادتهم.

وجاءت الهيئة في المركز الأول في دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2019 التي أجراها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بنسبة 90.1%، كما حققت الهيئة 95.7% في مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية».

وأضاف معالي الطاير:«أتقدم بالشكر إلى القائمين على مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لجهودهم الحثيثة في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال تقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة للجهات الحكومية في دبي لضمان مطابقتها لأعلى مقاييس الأمن والكفاءة وسهولة الاستخدام، وسنواصل جهودنا لتعزيز تجربة المتعاملين من خلال قنواتنا الذكية التي تعتمد أعلى معايير الجودة والكفاءة والخصوصية والأمان»ب.

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