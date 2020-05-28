«زايد للإسكان»: صيانة مساكن مجمع الرقايب بعجمان خلال الشهرين المقبلين

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أوضح المهندس محمد المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أنه سيتم التعامل مع المشكلات الفنية وصيانة مساكن المواطنين في مجمع الرقايب في عجمان خلال الشهرين المقبلين، لافتاً إلى أنها تتركز في تسريبات صرف ومياه، وقال: «إن الشهرين المقبلين سيتم خلالهما إصلاح أي مشكلات فيما يخص الصيانة وغيرها، وحرص البرنامج خلال الفترة الماضية عدم وجود عمال داخل المجمع بسبب مستجدات فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على المواطنين قاطني المجمع، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسارعاً في التعامل مع الشكاوى».

وأضاف: «تم تشكيل فريق فني لزيارة المساكن التي توجد بها هذه المشكلات البسيطة، وذلك للاطلاع على الوضع عن قرب، والتواصل مع الملاك للتعرف إلى طلباتهم وآرائهم، مشيراً إلى أنهم يتحركون بسرعة لمواجهة أي إشكاليات في مجمع الرقايب، وآخرها تغيير مظلات السيارات بعد أن كانت هناك ملاحظات عليها».

مراعاة

وأفاد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج زايد للإسكان: «أن أي مشكلات فنية أو تصيينية، يكون سببها بعض الممارسات الخاطئة من المستفيدين الذين ينفذون أعمالاً ما عن طريق مقاولين، دونما مراعاة أماكن وجود الإمدادات وخدمات البنية التحتية التي نفذها البرنامج، لافتاً في الوقت نفسه إلى الكتيبات الإرشادية للمساكن التي يوفرها البرنامج للحاصلين على المساكن ليستعينوا بها والتعرف إلى الخدمات وكيفية التعامل مع أي مستجدات وغيرها من المعلومات التي تساعد الملاك في تذليل أي عقبات قد تواجههم».

وتابع المنصوري: «هذه المشكلات بسيطة ويتم حلها بسهولة، وواردة جداً، وهناك فترة للضمان وبعدها توجد مرحلة الصيانة التي يتم فيها التواصل مع البرنامج عبر القنوات المخصصة لذلك».

معايير

وتركزت شكاوى بعض ملاك مجمع الرقايب في عجمان على بعض التسريبات الداخلية في نموذج «زمرد6» وتشققات داخلية وخارجية، فضلاً عن أصوات تصدر عن أبواب المنازل. ويضم مجمع الرقايب 306 مساكن، بنيت على مساحة 502 متر مربع، بكلفة إجمالية 350 مليون درهم، وحصل على تقييم لؤلؤتين من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، لاستيفائه معايير برنامج «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم، ويعد المشروع الأول من نوعه الذي يحصل على تقييم بدرجات اللؤلؤ خارج أبوظبي. ويتضمن المجمع 11 ساحة خضراء وممشى بطول 3 كيلومترات للتشجيع على ممارسة الرياضة، حيث تبلغ مساحة الساحة الخضراء الواحدة 3 آلاف متر مربع.

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