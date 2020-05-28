بلدية العين تنجز 35 % من «البنية التحتية في الشعبيات»

المصدر: العين – داوود محمد

واصلت بلدية مدينة العين، العمل على رفع كفاءة مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية، لتوفير بنية تحتية متكاملة الجوانب ومستدامة، تخدم المناطق الجديدة والشعبيات القديمة في مدينة العين، عبر إنشاء طرق جديدة وصيانة الطرق القائمة، وتزويد الشوارع العامة والداخلية بأعمدة الإنارة، وتوفير مواقف سيارات لمختلف الأسواق والمساجد والمدارس. حيث شملت المشاريع 65 حياً، بلغت نسبة إنجاز مشروع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في الشعبيات القديمة في الساد وأبو سمرة ورماح والخزنة 35% تضمنت الأعمال الترابية وصيانة الطرق ورصف المماشي وإنارة الشوارع، إضافة إلى إمداد المناطق بشبكات صرف مياه الأمطار، وإنشاء ممرات للمشاة في عدد من المناطق السكنية في المدينة.

ويتضمن المشروع 65 حياً من الشعبيات القديمة، في مناطق متفرقة من مدينة العين، مثل المعترض، المويجعي، هيلي، زاخر، أبوسمرة، الساد، الخزنة، مزيد وأم غافة.

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