إعفاء فنادق الحجر الصحي في الشارقة من فواتير الكهرباء

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة «أطلقت عدداً من المبادرات بهدف التخفيف من التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا، منها حملات توعية على منصات التواصل الاجتماعي للهيئة تهدف لنشر الإيجابية وإلقاء الضوء على جهود الجهات الحكومية والمتخصصة لتخفيف الآثار المترتبة على أزمة كورونا».

وبيَّن أن الهيئة قدمت حسومات عدة لتخفيف تداعيات الأزمة، ومنها إعفاء الفنادق والمنشآت المخصصة للحجر الصحي من فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وخفض 50% من قيمة التأمين الخاص بمشروعات المرأة، إضافة إلى خصم 10% في حال سداد الفاتورة في الموعد المحدد.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس كهرباء ومياه الشارقة: الهيئة أطلقت مبادرات لدعم القطاعات المختلفة، ومنها خفض 10% من قيمة الاستهلاك لمدة 3 أشهر لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء، وتركيب قطع وأدوات الترشيد مجاناً، والكشف عن التسربات مجاناً، وتقييم كفاءة المباني مجاناً، وتوفير الكابلات والمعدات الأصلية بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال القسم التجاري، وتقسيط رسوم توصيل الخدمات، إضافة إلى خفض 50% من قيمة التأمين الخاص بمشروعات رواد، وخفض 50 % من قيمة التأمين الخاص بمشروعات المرأة بهدف تمكينها اقتصادياً، وإعفاء الفنادق والمنشآت المخصصة للحجر الصحي من فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

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