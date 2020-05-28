متطوعو «الهلال» دور محوري في مكافحة «كورونا»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تبذل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهوداً كبيرة في شتى فروعها في دولة الإمارات، لتعزيز دورها على الساحة المحلية، في هذه الظروف الاستثنائية، كما يضطلع متطوعوها بدور محوري في تعزيز جهود الدولة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، ويؤدون رسالتهم الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، لتعزيز التدابير الاحترازية والوقائية للحد من الفيروس.

وقال سالم الريس العامري، مدير مركز العين في الهلال الأحمر لـ «البيان»: إن الهيئة ستكمل بذلك جهود باقي مؤسسات ودوائر الدولة، وتواكب أيضاً توجيهات القيادة الرشيدة لمحاصرة الفيروس، كما أن دعم الهيئة سيصل حتماً لمستحقيه، في سياق اجتماعي وإنساني، لا يقل أهمية عن جهود مختلف مؤسسات المجتمع الإماراتي، التي تكاتفت معاً للخروج من الأزمة الحالية.

وأكد أن المتطوعين يسعون إلى تسخير خبراتهم ومهاراتهم، وإشراكها في عملية التطوع، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والحرص على توعية أفراد المجتمع، ضماناً لاتباعهم الإجراءات الوقاية والنظافة المثلى، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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