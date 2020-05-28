95 % إنجاز برنامج التعقيم الوطني في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن إنجاز 95% من برنامج التعقيم الوطني في مختلف مناطق الإمارة، مؤكداً استمرار تنفيذ البرنامج بشكل يومي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والدفاع المدني، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، ومجموعة النابودة، وفريق إنقاذ الإمارات، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة. وأشار إلى أن أعمال التعقيم تتم بشكل يومي، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، باستخدام أحدث مواد التعقيم، وتم اعتماد مادتي «الهوسان» و«الكلور» من مجموع 63 مادة معتمدة لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني، إضافة إلى استخدام أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن، وبمشاركة كوادر مؤهلة وفرق التطوع التي كان لها دور وطني كبير في دعم برنامج التعقيم، وتعزيز الجهود الوقائية الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأضاف: «شارك في برنامج التعقيم الوطني أكثر من 148 شخصاً من عامل، وفني، ومهندس في الميدان منذ بدء البرنامج في مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد ساعات العمل أكثر من 89 ألف ساعة عمل، باستخدام أحدث التجهيزات المتخصصة الموفرة للوقت والجهد، ومنها مركبات الرش الضبابي القادرة على رش مواد التعقيم لمسافات طويلة، ويغطي البرنامج جميع مناطق الإمارة التي تم تقسيمها إلى 9 قطاعات رئيسة».

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