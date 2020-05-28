«إسعاف دبي» تتعامل مع 2734 حالة خلال إجازة العيد

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير صادر عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن المؤسسة تعاملت مع 2734 حالة خلال عطلة عيد الفطر المبارك في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، إذ بلغ عدد البلاغات 2534 بلاغاً وعدد المرضى 2734 مريضاً، منهم 2037 حالة طبية.

وبلغت الإصابات الناتجة عن الحوادث 81 إصابة، والإصابات العامة باستثناء الحوادث 326 إصابة، فيما تلقّى عدد من المرضى الإسعافات الأولية اللازمة في موقع الحادث، وعددهم 1225. وأوضح خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «أن المؤسسة نقلت الحالات التي تحتاج إلى الرعاية والتدخل الطبي إلى أقسام الطوارئ، وتعاملت فرق الإسعاف مع معظم الحالات البسيطة في موقع الحادث».

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