محمد المري يطمئن على سير العمل في مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سير العمل في مطار دبي الدولي واطمأن على إنهاء إجراءات المسافرين عبر منصات الجوازات، مهنئاً الموظفين بمناسبة عيد الفطر السعيد، رافقه العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية والرائد عبد الله محمد المطوع مدير إدارة مراقبة جوازات المطار مبنى 2 وعدد من المسؤولين.

وأشاد اللواء محمد المري بجهود مأموري الجوازات الذين يعملون في الصف الأمامي لإنهاء إجراءات المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات دبي بكل يسر، متوجهاً بالشكر والتقدير لموظفي الصفوف الأمامية الذين اثبتوا كفاءتهم في استمرارية تقديم الخدمات وانهاء إجراءات المتعاملين والمسافرين خلال هذه الفترة الصعبة بكل كفاءة واحترافية، مشيراً إلى أن الإدارة فخورة بما يتحلى به موظفو الصفوف الأمامية من صبر وتفانٍ وإخلاص في العمل الذي يعكس مسؤوليتهم ووعيهم التام بكافة توجيهات الدولة، موصياً إياهم بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المسافرين.

وأكد المري أن سلامة وصحة الموظفين والمسافرين من أولوياتنا لذلك حرصت إقامة دبي على توفير كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة موظفيها الذين يعملون في الواجهة الأمامية في استقبال وتوديع المسافرين، وذلك من خلال اتباع وتطبيق الارشادات والاجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل السلطات الصحية، حيث أجرت الإدارة عدداً من الفحوصات الدورية لكافة موظفيها الذين يعملون في مطارات دبي، إلى جانب إجراءات التعقيم المستمرة، مؤكداً أن الإدارة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم خدماتها الأخرى عن بُعد بكل فاعلية وسهولة ويسر.

وقال المري: إن إقامة دبي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة عكفت على تسخير كافة الإمكانيات اللازمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مطارات دبي على تسهيل حركة العبور عبر منافذ دبي الجوية، وذلك في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم أجمع ومع توقف حركات الطيران الجوية في بعض البلدان جراء فيروس كورونا.

ومن جانبهم أعرب الموظفون عن سعادتهم للحرص والدعم الذي تقدمه القيادة العليا في الإدارة والمتابعة الحثيثة لسير العمل والاطمئنان عليهم ولاسيما في هذه الظروف الاستثنائية.

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