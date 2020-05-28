الغيثي: لمسنا التزام الجمهور بمواعيد التعقيم ولا استثناءات للمخالفين

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أكد اللواء عبدالله علي عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي عضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه يتوجب على العاملين في دبي والقاطنين في أي إمارة أخرى مراعاة مواعيد التعقيم الوطني، وحمل بطاقة العمل أو رسالة من الجهة التي يعملون بها تجنباً للمخالفة في حالة طلب منهم ذلك بسبب اختلاف مواعيد التعقيم الوطني.

وقال اللواء الغيثي لـ «البيان» إن الفترة الماضية شهدت التزاماً من الغالبية العظمى لأفراد المجتمع، وأنه بناء على نشر لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية في جميع وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لا استثناءات للمخالفين.

تعديل

وأشار إلى أنه بمجرد صدور تعديل قرار تقييد الحركة من 11 مساءً حتى 6 صباحاً، تم إعادة ضبط أجهزة الرادار على شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، ويستثنى من القرار القطاعات الحيوية، ولا يسمح بالخروج إلا لدواعي الضرورة ولشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية ويجب التسجيل في نظام تصاريح الحركة في إمارة دبي، وذلك عبر الرابط

dxbpermit.gov.ae ‏‏://httP

وأضاف:«سوف يخالف كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة من الساعة 11مساءً حتى 6 صباحاً ما عدا القطاعات المستثناة بغرامة قدرها 3 آلاف درهم».

وأفاد بأن شرطة دبي لديها مرونة سريعة في التعامل مع كافة القرارات ومن المتوقع أن تستمر إنسيابية الحركة المرورية خلال الأيام المقبلة بعد العودة التدريجية خاصة مع توقف المدارس، داعياً الجميع إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية حيث تم التنسيق بين مراكز الشرطة كلا في منطقة اختصاصه لتوزيع الدوريات الأمنية بكافة أنواعها، والتأكد من التزام أفراد المجتمع بتلك الإجراءات التي تصب في صالحهم ولحماية أرواحهم.

لائحة

وأوضح أن اللائحة تنص على فرض غرامة بقيمة 3000 درهم مخالفة لعدم مراعاة مسافات التباعد، عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة، وغرامة 5000 درهم وحجز المركبة لمدة شهر في حالة استخدام المركبات في نقل البضائع أو الأشياء أوغيرها خلافاً للغرض المرخص به، بمخالفة تعليمات الصحة والسلامة. ونوه بضرورة التقيد بالتعليمات فيما يتعلق نقل الركاب بين الإمارات.

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