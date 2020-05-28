أطلق جائزة استثنائية لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي تسير وفق النهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التعامل مع الأزمات، وتحويلها إلى فرص، بإيجاد الحلول المبتكرة، والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، لاستخلاص نموذج إماراتي فريد، تتمكن من خلاله فرق العمل في دبي، من إدارة أي أزمة باحترافية، والتغلب على آثارها باقتدار.

جاء ذلك، بمناسبة إطلاق سمو ولي عهد دبي، للنسخة الاستثنائية من «جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، في دورتها الرابعة - 2020، عبر فئة مخصصة لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة فيروس «كورونا» المُستجد (كوفيد 19).

وأوضح سموه أن الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم حالياً، يحتم إيجاد حلول وأفكار غير تقليدية، تعين على تجاوزه ومعالجة تأثيراته، التي طالت مختلف أوجه الحياة، على شتى الأصعدة، الصحية والاقتصادية والاجتماعية، داعياً سموه الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إلى تقديم أفكار وابتكارات تسهم في إحراز مزيد من التقدم في مواجهة الجائحة، وتخطي تداعياتها، وتساعد على عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال سموه عبر «تويتر»: «تعلّمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن الأزمات لا يمكن تخطيها إلا بالفكر المُبدِع.. والتزاماً بهذا النهج.. أطلقنا اليوم (أمس)، فئة جديدة استثنائية ضمن «جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، لتكريم «أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19»».

وتنقسم الفئة الجديدة إلى قسمين، هما: الممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة كوفيد ـ 19 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة (كوفيد 19) للمؤسسات الكبيرة، وتشمل «المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة»، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الفئة، 80 ألف دولار. وسيتم فتح باب التسجيل، اعتباراً من الأول من يونيو وحتى 31 أغسطس 2020، لتلقي طلبات المشاركة في هذه الفئة، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.hbmaipm.com، وسيُجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في نوفمبر من هذا العام.

رؤية القيادة

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع: «إن إطلاق الجائزة، يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ضمان استمرارية العمل بفعالية وكفاءة، في ظل مختلف الظروف، لا سيما الأزمات والطوارئ».

وأضاف: «يُمثل إطلاق فئة أفضل الممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة (كوفيد 19)، خطوة نحو الاستعداد لعالم ما بعد «كورونا»، وذلك عبر تشجيع مجتمعات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، على تبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة الأزمات».

استدامة العطاء

ووجّه الطاير، الدعوة للمؤسسات وفرق العمل، للمشاركة في دعم وتطوير إدارة الأزمات، من خلال ابتكار حلول ذكيّة ومستدامة، واستكشاف وتقييم المخاطر والأزمات بأساليب مبتكرة، والاستفادة من التجارب السابقة وتطويرها، مؤكداً أن جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، بفئتها المستحدثة، خير دليل على استدامة إمارة دبي في العطاء، وتعزيز تنافسية مجتمعات الأعمال، وتكريم الجهود المبذولة للخروج من الأزمات، وأن الجائزة سترسم آفاقاً جديدة نحو اكتشاف وخلق مبادرات مبتكرة وفعالة في إدارة الأزمات.

وقال: «تُعَدُّ جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، أداةً ملهمة نحو الابتكار، على مستوى جميع المؤسسات، ومنصّة فعّالة لاستعراض أفضل ممارسات الابتكار، ومن المؤكد أن الجائزة، بفئتها الجديدة، تُلهم مجتمع الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، ونتوقع أن تشهد الدورة الحالية، تنافسية ومشاركة واسعة، لاستعراض التجارب والممارسات المتميزة في إدارة الأزمات».

ريادة دبي

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من «جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، انطلقت في عام 2015، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتهدف إلى جعل دبي مركزاً دولياً لأصحاب الابتكارات والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع، واكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع، وتوفير قاعدة بيانات، تضم أفضل الممارسات، ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة، والتدريب على مهارات إدارة المشـاريع.

وكرّمت الجائزة، ضمن دوراتها الماضية، الكثير من المبدعين والمبتكرين المتميزين في دعم إدارة المشاريع على المستوى المحلّي والإقليمي والدولي، واستكشاف وتقييم الممارسات المبتكرة في إدارة المشاريع، والاستفادة منها، إلى جانب توفير منصّة للمشاركة بالأفكار المبتكرة، وتبادل الخبرات المتميّزة، والمعرفة والخبرات في مجال إدارة المشاريع، والاستفادة منها في ذات الوقت، في مجال إدارة المشاريع وتطبيقها، حيث تضم أربع فئات، الأولى (المؤسسات)، تحت عنوان «جائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع»، وتشمل تكريم ثلاثة مراكز، والفئة الثانية، هي (الأفراد)، وتضم جائزتي أفضل مدير مشروع مبتكر، وأفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر، والفئة الثالثة، في (الفِرَق)، وتضم جائزة واحدة، هي الفريق المبتكر، والرابعة، هي الفئة (الأكاديمية)، وتشمل جائزتي البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع، والإدارة المبتكرة للمشاريع (الفئة الأكاديمية)، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة، مليونين و600 ألف درهم، أو ما يعادل (710 آلاف دولار).

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