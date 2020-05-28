إعفاء موظفي دبي العائدين متأخرين من مخالفات فترة التعقيم بالشارقة

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أن الشرطة لن تقوم بفرض أي غرامات أو مخالفات أو عقوبات بحق الموظفين الذين يعملون في إمارة دبي، ممن يقتضي عملهم التأخر، ويسكنون بإمارة الشارقة، وسنتفهم وضعهم خلال فترة التعقيم الوطني، وتقييد الحركة المرورية التي تبدأ من الساعة الثامنة في الشارقة، وسنراعي ظروفهم، بسبب اختلاف أوقات تقييد الحركة بين الإمارتين، كما أن شرطة الشارقة سوف تتساهل مع العاملين من الموظفين بالقطاعات العامة والخاصة بإمارة دبي، والعابرين من الشارقة للإمارات الأخرى، لافتاً إلى أن هذا القرار، لا يشمل الأشخاص الذين تأخروا بسبب التسوق أو التنزه أو أي أعمال خاصة.

آلية

وقال الشامسي إن القيادة العامة لشرطة الشارقة، تتفهم وضع الموظفين الذين يعملون في دبي، وسوف يتم وضع آلية مع الجهات المختصة وذات الصلة، حتى يتمكن أولئك الموظفون من أداء أعمالهم دون عقبات تذكر، مبيناً أنه يتم النظر فقط في أمر الموظفين الذين يعملون في دبي، أما الذين سيعودون في وقت متأخر وهم ليسوا بموظفين، فلا تشملهم الآلية، داعياً كافة أطراف المجتمع، بضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات ذات الصلة، والالتزام بها، تجنباً للمخالفات، خصوصاً، أوقات تقييد الحركة لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني.

دراسة

ولفت الشامسي إلى أن كل الخطط الموضوعة في ما يتعلق بإجراءات برنامج التعقيم الوطني في الشارقة، قابلة للدراسة وفق التطورات، إذا ما كان الأمر يتطلب تغيير الأوقات أم بقاءها كما هي، فهي أمور تخضع للدراسة والتمحيص، ومن ثم سوف يتم اتخاذ القرارات الصائبة في حينها.

وأوضح أن هناك التزاماً كاملاً من كافة المواطنين والمقيمين بفترة التعقيم الوطني، وذلك من خلال امتثالهم للتعليمات، والعمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة، من أجل محاصرة فيروس «كورونا»، تجنباً لانتقال العدوى، مثمناً تجاوب سكان الإمارة للتوجيهات التي تردهم من الجهات ذات الصلة.

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