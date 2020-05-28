مسؤولون: جاهزون للعودة بكفاءة مع الالتزام بإجراءات الوقاية

المصدر: متابعة - مرفت عبد الحميد، ونورا الأمير

أكد مسؤولون في دبي جاهزية الدوائر الحكومية في الإمارة لعودة موظفيها إلى العمل بكفاءة عالية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس«كورونا» المستجد، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن القرار الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50 % اعتباراً من يوم الأحد المقبل وبنسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو المقبل، يؤكد المرونة التي تتمتع بها حكومة دبي والتي تمكنها من مواكبة جميع التغيرات والتطورات والعمل بكفاءة تامة في مختلف الظروف بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة.وأضاف: «سنباشر في هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعودة التدريجية للموظفين إلى العمل في مكاتب ومباني الهيئة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية».



سلامة



وثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50 % اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وبنسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو المقبل مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي على جاهزية تامة لعودة موظفيها إلى العمل وفق توجهات حكومتنا الرشيدة مع مراعاة التطبيق الدقيق لكافة الإجراءات الوقائية، والالتزام الكامل باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



خطوة



وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تمثل عودة الموظفين للعمل من المقار الحكومية خطوة مهمة على طريق عودة الحياة إلى طبيعتها لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية من أجل تحقيق الازدهار وتعزيز النمو عبر احتواء تأثير أزمة كورونا لتظل دبي تقوم بدورها الحيوي في حركة الاقتصاد العالمي كمركز تجاري واستثماري دولي يربط أسواق ومناطق العالم كافة».

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية يمثل محوراً مهماً في الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية والتي بدأت فعلياً بعودة الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، مشيراً إلى أن دائرة جمارك دبي ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة لضمان سلامة الكادر الوظيفي والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من تفشي فيروس كرونا المستجد كوفيد 19.



وأفاد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن الهيئة جاهزة للاستجابة المباشرة لتطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باستئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50% اعتباراً من يوم الأحد المقبل.وذكر أن الهيئة وضعت خطة للعودة التدريجية للموظفين والإجراءات المفروض القيام بها وأعدت قوائم بأسماء الموظفين الذين سيباشرون العمل في المرحلة الأولى مع استثناء أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن.



التحول الرقمي



وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية إن عودة الكوادر الحكومية لمقارها بالتدريج هي ثمرة جهود حثيثة للسيطرة على كوفيد 19 وهي رسالة بأن الحياة في دبي ستعود لحالتها الطبيعية قريباً، وسيكون تركيزنا مُنصبّاً على تسريع وتيرة التحول الرقمي لجعل دبي نموذجاً للبيئة الذكية القادرة على تجاوز التوقعات في مختلف الظروف.وأضافت: «نجاح حكومة دبي في مواصلة الأعمال رقمياً عن بُعد كانت تجربة حصلت على شهادة امتياز من الميدان وعبر تجارب الناس ومحطتنا المقبلة هي مواصلة البناء على إنجازات التحوّل الرقمي لنكون دائماً في مقدمة مدن العالم بجاهزيتنا لأي ظروف مع الحفاظ على صحة وسلامة الجميع».



إجراءات وتدابير



وقالت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن استئناف عمل الموظفين في دوائر حكومة دبي بنسبة 50 % اعتباراً من يوم الأحد المقبل ، يؤكد الإدارة النموذجية لأزمة كوفيد 19، وما اتخذته الإمارات مبكراً من إجراءات احترازية وتدابير وقائية ساهمت في تقليص انتشار الفيروس والحد من تداعياته، وهو ما أشادت به دول العالم، مضيفةً أن هذا القرار الحكيم يأتي متصلاً بعودة الحركة الاقتصادية في الإمارة اعتباراً من أمس.وأضافت أن استمرارية العمل بالدوائر الحكومية لم تتأثر كثيراً خلال الأشهر الماضية التي انتهجت فيها الدولة سياسة العمل عن بعد حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.



تجاوز الأزمة



وأكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن عودة العمل في مكاتب الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي بنسبة 50 % اعتباراً من الأحد المقبل، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعد خطوة كبيرة باتجاه تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات التي خلفها، في إطار استراتيجية واعية ومدروسة، وغير متسرعة تأخذ بالحسبان أهمية استمرار عجلة الاقتصاد بالدوران وبالتوازي مع حماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع.وقال الفلاسي إن حماية أفراد المجتمع، وضمان الحفاظ على الصحة العامة كانت دائماً في مقدمة أولويات دولة الإمارات، موضحاً أن عودة العمل في المقار الحكومية بنسبة 100% بدءاً من 14 يونيو المقبل، يحمل مدلولات إيجابية حول كيفية تعامل الإمارات مع هذه الجائحة.

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