800 ألف عبوة دواء أوصلتها «صحة دبي»مجاناً للمرضى في منازلهم

المصدر: دبي - البيان

أظهرت إحصاءات هيئة الصحة بدبي، أن إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة تمكنت من توصيل قرابة 34 ألف وصفة طبية، تضمنت 270 ألف صنف دوائي، بواقع 800 ألف عبوة دواء للمرضى في منازلهم، وذلك في مختلف أنحاء الدولة، وبالمجان، خلال الفترة من بداية مارس 2020 وحتى منتصف مايو الجاري.

صرح بذلك الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية، موضحاً أن ما تم تنفيذه في هذا الشأن، جاء ضمن مبادرة «دوائي» التي كانت قد أطلقتها الهيئة منتصف ديسمبر الماضي، وبدأت حينذاك على مستوى دبي فقط.

ولفت إلى أنه وضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها لتقديم أعلى مستويات الدعم للمجتمع خلال الظرف الاستثنائي الذي تشهده دولة الإمارات، ويواجهه العالم أجمع، وتخفيفاً على أكبر شريحة ممكنة من المرضى المستهدفين، لا سيما كبار السن وأصحاب الهمم، قررت الهيئة مطلع مارس الماضي توسيع نطاق خدمات «دوائي» لتشمل جميع إمارات الدولة.

وأوضح أن قرار توسيع الخدمة، تم بالتعاون مع شركة «طلبات»، التي أبدت رغبتها في تسخير إمكانياتها وتجهيزاتها من السيارات، وعملت تحت مظلة «دوائي» لتوصيل الدواء للمرضى مساهمة منها في هذه الظروف التي فرضها فيروس «كورونا» وتداعياته العالمية.

من جهة أخرى أكد الدكتور علي السيد أن جميع الصيدليات الـــ 21 المنتشرة في منشآت الهيئة الطبية، والتي تخدم العيادات الخارجية والمرضى في المستشفيات، تعمل ليل نهار، وهناك أكثر من 2000 وصفة دوائية يتم صرفها في اليوم.

وقال إن هناك متابعة يومية للمخزون الاستراتيجي للدواء والمستلزمات الطبية في مخازن الهيئة، وإن الوضع مطمئن، وهناك تغطية شاملة لجميع الأصناف الدوائية التي تخص مختلف الأمراض، وكذلك المستلزمات الطبية التي تتوفر بمستويات مرتفعة.

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