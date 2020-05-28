بلدية الشارقة توعّي باشتراطات السلامة بالمنازل

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة، حرصها على نشر رسائل توعوية لجميع أفراد المجتمع، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من خلال الاستغلال الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، أو من خلال المنشورات التوعوية التي يتم توزيعها على الجمهور، والتي تتضمن نصائح مهمة مختلفة، تهدف من خلالها البلدية إلى توفير البيئة الصحية والآمنة، والحفاظ على السلامة للجميع، وخصوصاً الأطفال. وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن: «هناك حملات توعوية مكثفة، يتم تنفيذها لتوعية أفراد المجتمع باشتراطات السلامة داخل المنزل وخارجه، بلغات مختلفة، لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة».

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