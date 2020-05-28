طقس اليوم غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن: «الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 18 إلى 40 كيلومتراً في الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:01، وسيحدث المد الثاني عند الساعة 04.03، وسيحدث الجزر الأول عند الساعة 10.50، فيما سيحدث الجزر الثاني عند الساعة 21.45، وسيكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14.01، وسيحدث المد الثاني عند الساعة 02.01، وسيحدث الجزر الأول عند الساعة 07.20، وسيحدث الجزر الثاني عند الساعة 07.55.

وتتراوح درجات الحرارة بين 45 درجة مئوية، وتكون نهاراً في ليوا، و27 ليلاً في طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

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