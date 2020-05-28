«قانونية دبي» تعقد دورات تدريبية لموظفيها

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي سلسلة من الدورات التدريبية التقنية لموظفيها بهدف إعداد كوادر بشرية ذات كفاءة ومهارة عاليتين، بلغت (150) ساعة تدريبية، وشملت كافة المستويات الوظيفية بالدائرة. ونفّذت الدائرة برنامجاً تدريبياً حول مهارات التعامل الآمن مع الوثائق الإلكترونية، وإدارة البيانات، والمعلومات، والمستندات، والتوقيع الرقمي عليها باستخدام نظام (الهوية الرقمية) لدولة الإمارات، ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي وجّه بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتزاماً بالتحول الذكي في كافة الخدمات والمعاملات بحكومة دبي. كما عقدت الدائرة برنامجًا تدريبياً للتعريف بمهارات استخدام برنامج (Microsoft Teams). وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة الأهمية المعرفية للدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف تطوير الأداء والتميز المؤسسي من خلال تنمية قدرات الموظفين ومهاراتهم، بما يلبّي تطلعات القيادة الرشيدة في الانتقال بالعمل الحكومي إلى آفاق أرحب من التميز والابتكار. (دبي - البيان)

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز