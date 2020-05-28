50 % الحد الأقصى لاستخدام الشواطئ الفندقية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أظهرت القواعد الإرشادية الجديدة التي أصدرتها «سياحة دبي»، في ما يتعلق بالأنشطة السياحة الفندقية، مجموعة من التسهيلات، تتضمن فتح الشواطئ بسعة لا تتجاوز 50 % للنزلاء، بعد أن كانت تقتصر على 30 % في وقتٍ سابق، مع الحرص على التباعد الاجتماعي.

وبيّنت الاشتراطات، أن الدخول إلى الشواطئ، مسموح به فقط لنزلاء الفنادق، ولا يمكن للضيوف الخارجيين ومن غير نزلاء الفندق، شراء تذاكر دخول للشواطئ، مع السماح بتقديم المأكولات والمشروبات، والسماح للمطاعم والمقاهي وعربات الطعام، بمعاودة نشاطهم، شريطة اتباع إرشادات القطاع.

وفي ما يتعلق بالقواعد الإرشادية للأنشطة السياحية الأخرى، الخاصة بالشواطئ، فإنه لا يسمح باستخدام مرافق الاستحمام، ويجب على المتعاملين إحضار البياضات الخاصة بهم، واستعمال أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد فقط، وتنظيف جميع القوارب، وتطهير سترات النجاة بعد كل مستخدم، وإلزام استخدام الأقنعة والقفازات على الجميع.

كما يجب ترك مسافة 2 متر بين الأشخاص، ومسافة 4 أمتار بين المجموعتين، ويسمح باستخدام «الجت سكي» لشخص واحد، أما في ما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية، فإنه يجب توفير جهاز «الماسح الضوئي»، أو الكاميرات الحرارية، أو أجهزة قياس الحرارة، للقيام بالفحوصات الطبية، ورصد الحالات المصابة المحتملة، أينما كان ذلك ممكناً وقابلاً للتطبيق.

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