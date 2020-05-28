بالفيديو.. إجراءات السلامة الإلزامية لموظفي حكومة دبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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في هذا الفيديو الذي أعدته الجهات المعنية في حكومة دبي ، تتعرفون على الإجراءات الاحترازية والوقائية الالزامية التي ينبغي على كل موظفي حكومة دبي الالتزام بها في العمل لضمان أعلى مستويات الحماية للموظفين اللذين تتطلب وظائفهم الحضور اليومي إلى مكان العمل.

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