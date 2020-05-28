بالفيديو.. إجراءات السلامة الإلزامية لموظفي حكومة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

في هذا الفيديو الذي أعدته الجهات المعنية في حكومة دبي ، تتعرفون على الإجراءات الاحترازية والوقائية الالزامية التي ينبغي على كل موظفي حكومة دبي الالتزام بها في العمل لضمان أعلى مستويات الحماية للموظفين اللذين تتطلب وظائفهم الحضور اليومي إلى مكان العمل.

تعرف على الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان أعلى مستويات الحماية لموظفي #حكومة_دبي الذين تتطلب وظائفهم الحضور اليومي إلى مكان العمل.



@dghr_gov

@TECofDubai

#البيان_أربعون_عاما

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XN2JCOPtsy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٧ مايو ٢٠٢٠

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