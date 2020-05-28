المصدر: أبوظبي ـ البيان

بدأت الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» اليوم تشغيل 9 مراكز جديدة للمسح من المركبة لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» منها 3 مراكز في أبو ظبي و3 في منطقة الظفرة ومركزين في العين وواحد في دبي ليرتفع عدد هذه المراكز التي تقدم خدمة الفحص من المركبة إلى 24 مركزا على مستوى الدولة.

وتوجد مراكز المسح الجديدة في وسط مدينة أبو ظبي وشارع الكورنيش وفي منطقة الشامخة وفي المسعودي والظاهر في مدينة العين، بالإضافة إلى مركز جديد في منطقة سيتي ووك بدبي، فيما تتواجد مراكز منطقة الظفرة في السلع والمرفأ وليوا وتستقبل مراكز المسح من المركبة في مدينتي أبوظبي والعين المراجعين على مدى 6 أيام في الأسبوع.

ومع زيادة يوما إضافيا لعمل مركز الفحص من المركبة تعتزم شركة «صحة» زيادة الطاقة الاستيعابية الأسبوعية بنسبة 72%، حيث يمكّن إضافة المراكز الجديدة وتمديد مواعيد العمل من فحص 7 آلاف شخص إضافي يومياً ليصل العدد الإجمالي للفحوصات إلى أكثر من 460 ألف فحص شهريا.

وقد أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يزيد 2.07 مليون فحص منذ تسجيل أول إصابة في يناير، مما يضعها في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها لكل مليون شخص، حيث أصبح إجراء الفحص لأكبر عدد من الناس وتوفير الرعاية الطبية الازمة لمن يحتاجها أولوية وطنية.

ويتعين على جميع فئات المجتمع حجز موعد عن طريق تطبيق شركة «صحة» المتوفر على متجر أبل وأندرويد، كما يمكن لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم الاتصال على استجابة 8001717 لحجز موعد في أي من المراكز، وفي حال لم يكن الشخص من ضمن الفئات المشمولة يتعين عليه الدفع من خلال التطبيق حيث لا يتم قبول الدفع في مراكز المسح.

يشار إلى أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنص على توفير فحص «كوفيد-19» مجاناً لجميع المواطنين وعمالة الخدمة المساعدة التي تعمل في منازلهم وأصحاب الهمم والنساء الحوامل والمقيمين فوق سن الخمسين عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ومن تظهر لديه أعراض المرض والمخالطين لحالات إيجابية.

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