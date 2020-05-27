محمد بن راشد يشهد حفل تخريج جامعة الإمارات "إفتراضيا" الثلاثاء المقبل

المصدر: وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الحفل الذي تنظمه جامعة الإمارات - عن بعد - بمناسبة تخريج طلابها و طالباتها من الدفعة الـ 40 للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في الثاني من شهر يونيو المقبل.

و أعلنت إدارة جامعة الإمارات أن حفل التخريج لهذا العام - سيكون افتراضيا - في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء وباء كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) حفاظا على سلامة الخريجين و الخريجات وأولياء الأمور.

و أنهت الجامعة جميع الاستعدادات المتعلقة بإقامة الحفل الافتراضي على الوجه الأمثل وتواصلت اللجنة العليا لحفل التخريج مع جميع الطلبة الخريجين من كل التخصصات للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا وتم إبلاغهم بموعد الحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر على أن يتم تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالحفل و الذي سيكون مطابقا تماما لحفل التخريج الذي تنظمه الجامعة سنويا احتفاء بطلبتها المتخرجين من مختلف التخصصات في كلياتها التسع.

يأتي هذا الحفل في ظل ظروف استثنائية جراء ما يشهده العالم و دولة الامارات من احترازات وقائية مدروسة من أجل الحد من وباء فيروس كرونا و حرصا من جامعة الإمارات على الاحتفاء بأبنائها وبناتها الخريجين ارتأت أن ينظم الحفل هذا العام افتراضيا وذلك تجسيدا لما بذلوه من جهود وانجازات تعتز وتفخر بها دولة الإمارات.

يبلغ عدد طلبة الدفعة الأربعين الحاصلين على درجاتهم العلمية 2294 طالبا و طالبة في مرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا من مختلف التخصصات والكليات.

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