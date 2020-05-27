خدمات رأس الخيمة تعلن عن إعادة فتح الشواطئ العامة في الإمارة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن فتح الشواطئ العامة في الإمارة اعتباراً من يوم الخميس 28 مايو 2020، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيث تم تنفيذ عملية تعقيم وتنظيف متكاملة لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدائرة لإعادة فتح المرافق العامة بعد تبني أفضل المعايير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الدائرة أنه وفقاً للإجراءات الاحترازية يحظر وجود من تقل أعمارهم عن 12 سنة، وكذلك من تزيد أعمارهم عن 60 سنة على الشواطئ العامة، كما لن يسمح بتجاوز الرواد لنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للشاطئ.

كما تنص المعايير الوقائية على ضرورة ارتداء مرتادي الشواطئ لأقنعة الوجه والقفازات، ويحظر التجمع لأكثر من 5 أفراد – حتى إذا كانوا من الأسرة الواحدة- وضرورة ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص، وعلاوة على ذلك يجب على المرتادين ترك مسافة تباعدية عند ممارسة الرياضة لا تقل عن 6 أقدام، كما يحظر التدخين وإشعال النيران والشواء على الشواطئ.

وأوضحت الدائرة أنه سيتم مراقبة الشواطئ العامة بشكل مكثف ومتواصل للتأكد من الالتزام التام بهذه الإجراءات حيث سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية وتوقع الغرامات المالية مع الجهات المختصة.

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