خليفة بن زايد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي.

وتشمل هذه التعديلات إتاحة الفرصة أمام الأطراف لاختيار محاكم سوق أبوظبي العالمي لفض منازعاتهم دون الحاجة لوجود ما يربطهم بسوق أبوظبي العالمي. ونصت التعديلات على أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي سيتم إصدارها باسم حاكم أبوظبي.

كما تضم التعديلات توثيق إطار تبادل تنفيذ الأحكام بين محاكم سوق أبوظبي العالمي ومحاكم إمارة أبوظبي، وتوضيح أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي لن تستخدم لإنفاذ الأحكام وقرارات التحكيم التي ليست لها علاقة بسوق أبوظبي العالمي ضمن سلطات قضائية أخرى خارج إمارة أبوظبي.

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