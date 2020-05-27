إعادة فتح الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، اليوم، عن إعادة فتح الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية اعتباراً من يوم الخميس 28 مايو لمزاولة النشاط بصورة اعتيادية، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدائرة على إيجاد التوازن المطلوب بين استمرارية قطاع الأعمال ومواصلة النشاط الاقتصادي في الإمارة، مع الحرص في الوقت ذاته على التزام جميع المنشآت الاقتصادية بالمعايير والإجراءات الرامية إلى وقاية أفراد المجتمع من الإصابة بالفيروس.

وتتضمن الاشتراطات التي حددتها الدائرة التزام الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية بفحص كافة العاملين بها حيث لن يتم السماح بإعادة فتح المنشأة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط الأساسي وظهور نتائج الفحص لكافة العاملين، وعلاوة على ذلك يجب التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى، وإغلاق أماكن الجلوس والانتظار للعملاء بحيث لا يسمح بالجلوس أو الانتظار كما يقتصر التواجد على الزبائن من متلقي الخدمة فقط، على أن يتم تقديم "خدمة الحجز مسبقاً عبر الهاتف" للزبائن لإبلاغهم بالموعد المحدد لهم للحصول على الخدمة.

وبحسب الاشتراطات تلتزم الصالونات الرجالية بقص شعر الرأس فقط، كما ينبغي على الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية وضع فاصل مؤقت بين كل كرسي حلاقة / تجميل، وتعقيم المعدات المستخدمة بشكل دوري، وتوفير جهاز فحص الحرارة لفحص متلقي الخدمة، وعدم استقبال الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا.

وأوضحت الدائرة أنه يجب على المنشآت التواصل معها عقب استيفاء المتطلبات للموافقة على إعادة الفتح، موضحةً أنه سيتم التفتيش من قبل مراقبي الدائرة للتأكد من الالتزام التام بهذه الإجراءات على أن يتم توقيع الجزاءات بحق المنشآت المخالفة والتي قد تصل للغلق بالإضافة إلى الغرامة المالية.

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