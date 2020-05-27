السماح لبعض موظفي حكومة دبي بالاستمرار بالعمل من المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن توجيهات عودة العمل في مكاتب الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي تضمّنت السماح لبعض الفئات الاستمرار في العمل من المنزل، ومنها كبار السن، وأصحاب الحالات الصحية والأمراض المزمنة، وكذلك أصحاب الهمم، والنساء الحوامل، ومن يعانون ضعف المناعة.



وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أهمية تشجيع المتعاملين على استخدام الحلول الذكية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين.

وسوف تصدر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في دوائر حكومة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز