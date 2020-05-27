مرور دبي يوزع الهدايا على مستخدمي الطريق في عطلة عيد الفطر السعيد

المصدر: دبي - البيان

حرصت الإدارة العامة للمرور خلال أيام عيد الفطر السعيد على توزيع الهدايا على مستخدمي الطريق لمشاركتهم فرحة العيد.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن عيد الفطر مناسبة سعيدة ننتظرها كل عام لنتبادل الزيارات العائلية و"العيديات" ونسعد مع أحبائنا، لكننا هذا العام نمر بظرف استثنائي نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد19" الذي يحلّ ضيفاً ثقيلاً علينا وعلى العالم أجمع، وهو ما حرمنا من أداء صلاة العيد جماعة، وأجبرنا على الاحتفال وسط تدابير عزل مشدّدة لمكافحة الجائحة، ومع هذه التدابير، بادرت الإدارة العامة للمرور لمشاركة مختلف فئات المجتمع فرحتهم بالعيد من خلال توزيع الهدايا على مستخدمي الطريق في مختلف مواقع الإمارة، بُغية إسعادهم وإدخال الفرحة لقلوبهم.

وأكد العميد سيف المزروعي، حرص الإدارة العامة للمرور على مضاعفة جهودها لتعزيز السلامة المرورية لقائدي المركبات، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، داعيا المولى عز وجل أن يرفع برحمته وعفوه الوباء ويزيل الغمة.

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