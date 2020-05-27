بلدية دبي تمنع الخدمات المنزلية والسبا والساونا والحمام المغربي والتدليك

المصدر: دبي – وائل نعيم

حددت بلدية دبي الاجراءات الاحترازية الواحب اتباعها لمرحلة إعادة فتح جميع الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال،وسمحت للصالونات بتقديم كافة خدماتها ما عدا خدمات السبا والساونا والحمام / الحمام المغربي والتدليك، وبقدرة استيعابية لا تتجاوز 50 %.

وشددت بلدية دبي في تعميم اصدرتها أنه يتوجب على جميع الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الاطفال في امارة دبي الالتزام بزيادة دورية التنظيف والتطهير في كافة الاوقات والتركيز على مقابض السلالم ومناضد وأجهزة دفع النقود واجهزة التحكم بجهاز التلفزيون واجهزة التكييف وكراسي الحلاقة وطاولات تقديم الخدمة قبل وبعد تقديمها، إضافة إلى جميع الادوات والاجهزة المستخدمة واحواض غسيل الايدي والشعر والارفف والادرج والخزائن ودوريات المياه والنظافة الشخصية.

وأوضحت البلدية انه لا يسمح بتقديم الخدمات المنزلية، ويجب توفير مساحة لا تقل عن 4 امتار مربعة للشخص الواحد داخل الصالون، مع ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون او تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع تشجيع الزبائن على غسيل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة وتوفير معقمات في اماكن متفرقة.

كذلك استخدام الفوط والمناشف احادية الاستخدام، وضرورة ارتداء الكمامة من قبل الزبون ويسمح بتحريكها لوقت قصير اثناء تقديم خدمات معينة مثل قص الشعر خلف الاذن وحلاقة اللحية او اينما كان ذلك ضروريا، كما يجب ارتداء الكمامة والقفازات من مقدم الخدمة واستقبال الزبائن من خلال المواعيد المسبقة فقط.



وطالبت البلدية الصالونات بوضع الارشادات الازمة لتطبيق وتنظيم المسافات الامنة للبتاعد الاجتماعي 2 متر مع الحفاظ على نسبة اشغال 50 % وتعليق ملصق بين الحد الاعلى للاشغال قرب الباب، والغاء منطقة الانتظار والجلوس الواقعة داخل وامام الصالون "عدم السماح بتواجد الزبائن بمنطقة الانتظار". وازالة الصحف والمجلات، واستخدام البدائل احادية الاستخدام المخصصة لتناول الطعام والشراب عند الحاجة ، وقياس درجة حرارة العالمين بشكل دوري خلال اليوم والزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، إضافة إلى توجيه العاملين في حالة ظهور اي اعراض عدوى تنفسية إلى مراجعة اقرب مركز صحي للفحص والعلاج وعدم مزاولة العمل وعدم السماح للزبائن الذين يعانون من اعراض عدوى تنفسية بالدخول.



توثيق



واشارت بلدية دبي إلى انه يجب توثيق اجرءات العمل اليومية وعمليات التنظيف والتطهير في سجلات العمل مع ذكر المادة المستخدمة في التطهير، والقيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في الصالون بعد ساعات العمل، وتوفير حاويات نفايات طبية مخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات المستعملة .



كما يجب أن تتماشى ساعات العمل المحددة لتشغيل الصالون مع التعليمات الصادرة بشأن ساعات العمل المسموح بها، وتشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية، ويسمح للشخص البالغ اقل من 60 عاما اصطحاب 3 اطفال كحد اقصى احدهم يتراوح عمره بين 1-5 سنوات.



تفتيش

وقالت بلدية دبي إن هذه الاجراءات سارية بدءاً من 27 الشهر الجاري و حتى اشعار اخر، وستم متابعتها خلال التفتيش للتاكد من الالتزام بها ومخالفة المؤسسة غير الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها

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