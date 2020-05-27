30 يونيو آخر موعد للاستفادة من خصم مخالفات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن عبدالعزيز الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات: أن مهلة خفض مخالفات التشغيل غير القانوني بنسبة 50% التي تم الإعلان عنها مسبقا تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تنتهي في 30 يونيو القادم، داعيا المخالفين للإسراع في تسديد المخالفات والاستفادة من الخصم خلال الفترة المحددة.

وأوضح أن الهيئة باشرت تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي المتعلقة بحزمة المحفزات والاعفاءات التي تم الإعلان عنها، تحقيقاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، من أجل التحفيز على الاستثمار ودعم الاقتصاد والجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال الأفراد من مواطنين ومقيمين، في ظل ما يشهده العالم من تحديات ناجمة عن جائحة كورونا، وذلك ضماناً لاستمرارية الأعمال والتنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة.

من جانبه أوضح راشد النعيمي مدير إدارة رقابة أنشطة المواصلات، أن حزمة التسهيلات التي أطلقها المجلس وتقع في نطاق الهيئة تضمنت خصما 50% على مخالفات الهيئة المرتكبة قبل تاريخ 31/3/2020 ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 1/4/2020، وتشمل مخالفات التشغيل غير القانوني والتي تبلغ قيمة ارتكابها لأول مرة 5 آلاف درهم وفي حال التكرار تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، ويتم التعميم على المركبات المخالفة والسائقين عبر الأنظمة المرورية بالدولة حتى تتم عملية السداد، موضحاً إن الاستفادة من الخصم وإتمام عملية السداد متاحة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.srta.gov.ae.

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