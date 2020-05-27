دبي تطلق جائزة لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة كورونا

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق جائزة لتكريم "أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19"

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تعلّمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الأزمات لا يمكن تخطيها إلا بالفكر المُبدِع.. والتزاماً بهذا النهج.. أطلقنا اليوم فئة جديدة استثنائية ضمن "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع" لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19".

تعلّمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الأزمات لا يمكن تخطيها إلا بالفكر المُبدِع.. والتزاماً بهذا النهج.. أطلقنا اليوم فئة جديدة استثنائية ضمن "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع" لتكريم "أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19" pic.twitter.com/e2i9qR3c6Y — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 27, 2020

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