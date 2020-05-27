لا مخالفات على موظفي دبي القاطنين في الشارقة خلال فترة التعقيم

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة أن لا مخالفات أو عقوبات على الموظفين العاملين في دبي ويقطنون الشارقة بعد عودتهم من وظائفهم الى الشارقة خلال فترة التعقيم، وذلك مراعاة لأوضاعهم وظروفهم.

وأضاف القائد العام لشرطة الشارقة، أن شرطة الشارقة ستضع آلية بالنسبة للموظفين الذين يعملون في دبي ويقطنون الشارقة ويتطلب عملهم العودة في وقت متأخر أي بعد الثامنة مساء وهو بدء برنامج التعقيم في الشارقة.

وقال الشامسي أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تتفهم وضع الموظفين الذين يعملون في دبي، وذلك بعد مد فترة بدء العمل من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا، وسوف يتم وضع آلية مع الجهات المختصة والجهات ذات الصلة حتى يتمكن أولئك الموظفون من اداء أعمالهم دون عقبات تذكر.

وأشار إلى أنه يتم النظر فقط في أمر الموظفين الذين يعملون في دبي، أما الذين سيعودون في وقت متأخر وهم ليسوا بموظفين، فلا تشملهم الآلية، داعيا كافة أطراف المجتمع بضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات ذات الصلة والالتزام بها تجنبا للمخالفات – خصوصا – أوقات تقييد الحركة لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز